На Украине связали планы увольнения Буданова с ударами по России

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) хотели лишить влияния в вопросе ударов по территории России.
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