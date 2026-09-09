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Царьград

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ЦСКА и «Бешикташ» вовлечены в потасовку на турнире в Турции

ЦСКА и «Бешикташ» вовлечены в потасовку на турнире в Турции

На турнире Gloria Cup в Турции произошел инцидент между баскетболистами ЦСКА и «Бешикташа». Армейцы Иван Ухов и Семён Антонов, а также форвард Юджин Омаруйи были удалены из-за потасовки во время матча.

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