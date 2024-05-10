Карагандинцы пожаловались на плохо уложенный асфальт на улице Либкнехта

Жители улицы Карла Либкнехта жалуются на некачественную укладку нового асфальта около их домов. По словам карагандинцев, с одной стороны дороги рабочие не доложили дорожное полотно, сообщает корреспондент ekaraganda.
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