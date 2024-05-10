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Карагандинцы пожаловались на плохо уложенный асфальт на улице Либкнехта

Карагандинцы пожаловались на плохо уложенный асфальт на улице Либкнехта

Жители улицы Карла Либкнехта жалуются на некачественную укладку нового асфальта около их домов. По словам карагандинцев, с одной стороны дороги рабочие не доложили дорожное полотно, сообщает корреспондент ekaraganda.

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