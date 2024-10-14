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Калужские новости

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Калужане с сахарным диабетом снова остались без лекарств

Калужане с сахарным диабетом снова остались без лекарств

На странице у Владислава Шапши мужчина пожаловался на то, что его мама, которая более сахарным диабетом, уже который месяц вынуждена сама покупать дорогостоящий препаратНа странице у Владислава Шапши мужчина пожаловался на то, что его мама, которая более сахарным диабетом, уже который месяц вынуждена сама покупать дорогостоящий препарат.

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