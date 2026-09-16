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Аргументы и Факты

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SpaceX планирует первый орбитальный запуск сверхтяжелой ракеты Starship

SpaceX планирует первый орбитальный запуск сверхтяжелой ракеты Starship

Американская аэрокосмическая компания SpaceX назначила дату первого орбитального испытательного запуска сверхтяжелой ракеты Starship.

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