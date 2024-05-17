Появилось видео с места взрыва у Академии связи в Санкт-Петербурге

Первые видеозаписи с места происшествия в Санкт-Петербурге были опубликованы в сети. РИА Новости разместило видео, сделанное непосредственно после взрыва, где видно, как спецназовцы оцепляют территорию, а специальный транспорт въезжает на территорию учебного заведения.