К 90-летию Юрия Лужкова в Новом Херсонесе открылась фотовыставка

В Музее Христианства вспоминали бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. С его именем связан важный период жизни Севастополя, когда правительство столицы помогало городу русских моряков.
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