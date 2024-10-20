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Дочь Любови Успенской рассказала, что ее изнасиловали в клинике, куда ее поместила мать, и объяснила, почему уезжала в Израиль

Дочь Любови Успенской рассказала, что ее изнасиловали в клинике, куда ее поместила мать, и объяснила, почему уезжала в Израиль

Дочь 70-летней Любови Успенской, 34-летняя Татьяна Плаксина, рассказала в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ, что с ней произошел травмирующий инцидент в специализированной клинике, куда ее три года назад поместила мать — ее изнасиловал медбрат.

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