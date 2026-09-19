Uber to pay $40M over death of woman killed on freeway after ride

Uber was ordered to pay $40 million to the family of a California woman who was killed on a highway after being ejected from a ride on the freeway,ber .
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