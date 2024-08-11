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Эксперимент с ракетным топливом обернулся ожогами: московский подросток оказался в больнице

Эксперимент с ракетным топливом обернулся ожогами: московский подросток оказался в больнице

Подросток в Москве оказался в больнице с химическими ожогами глаз после, попытавшись создать компонент для ракетного топлива по инструкции из интернета, юноша пострадал, когда смесь в стеклянной банке взорвалась.

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