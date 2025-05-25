Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сюрприз Путина

Сюрприз Путина

С тех пор как 11 мая Владимир Путин практически в приказном тоне призвал Украину начать переговоры, я все жду, когда же кто-то из маститых политологов объяснит народу, но прежде всего самому себе, зачем все это нужно.

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