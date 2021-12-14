Происшествия

7 подписчиков

В Якутии полицейские задержали предполагаемых участников межрегионального преступного сообщества наркосбытчиков

В Якутии полицейские задержали предполагаемых участников межрегионального преступного сообщества наркосбытчиков

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества наркосбытчиков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх