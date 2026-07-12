‼️🇨🇿🇺🇦 Для завершения войны Украина должна уступить территории, где исторически проживают русские, — спикер парламента Чехии Окамура.
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‼️🇨🇿🇺🇦 Для завершения войны Украина должна уступить территории, где исторически проживают русские, — спикер парламента Чехии Окамура.
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