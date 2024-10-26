Подруга Павла Дурова опубликовала романтическое фото с онователем Telegram

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию Фото: lukomore. org/Global Look Press Юлия Вавилова, девушка основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале романтическим снимком, на котором они запечатлены вместе во время прогулки.
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