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В Канаде заявили, что Украина может использовать переданное ей оружие в России

В Канаде заявили, что Украина может использовать переданное ей оружие в России

Global look press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii В Минобороны Канады заявили, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут применять переданное Киеву канадской оружие на территории России, сообщил телеканал CBC.

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