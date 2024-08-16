В Канаде заявили, что Украина может использовать переданное ей оружие в России

Global look press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii В Минобороны Канады заявили, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут применять переданное Киеву канадской оружие на территории России, сообщил телеканал CBC.
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