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Военно-политическое обозрение

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Призрак цветных революций бродит по миру

Призрак цветных революций бродит по миру

Эксклюзив: Как мы пострадаем, если русские захватят Молдову. Брюссельский профессор: «Мы можем увидеть процесс захвата государства» С подобными заголовками выходят румынские газеты накануне решающих выборов в Молдавии.

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