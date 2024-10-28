Призрак цветных революций бродит по миру

Эксклюзив: Как мы пострадаем, если русские захватят Молдову. Брюссельский профессор: «Мы можем увидеть процесс захвата государства» С подобными заголовками выходят румынские газеты накануне решающих выборов в Молдавии.
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