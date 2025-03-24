Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае указывает на попытки Киева сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
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