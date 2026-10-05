В Новосибирске суд отправил домохозяйку мести улицы за нападение при обыске

Конфликт случился утром 18 февраля 2026 года на улице Каунасская. Полицейские с отрядом СОБРа выехали в квартиру для обыска по уголовному делу.
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