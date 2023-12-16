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Правительство РФ изменило условия льготных ипотечных программ

Правительство РФ изменило условия льготных ипотечных программ

Правительство РФ изменило условия льготных ипотечных программ, увеличив первоначальный взнос до 30% и снизив максимальный размер кредита до 6 млн рублей для всех регионов, сообщает Минфин РФ со ссылкой на подписанное постановление.

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