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Украинцам предстоит познать острые грани польского гостеприимства
Комментарии
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Алексей Кноблох
Пока предлагают. А итог будет предоставлена услуга "НА ПИНКАХ" в сторону границы Польши и Украины. Во это будет бесплатно... И то сомнительно. А украинцы пусть благодарят что ляхи на кол не насаживают и не сжигают на кострах...
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53 мин.
Мария Беликова
Генштабу виднее., где меньше потери.
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40 мин.
Лариса Кирюхина
Ну ,как помогли хохлам ляхи?
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36 мин.
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