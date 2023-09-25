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Украинцам предстоит познать острые грани польского гостеприимства

Украинцам предстоит познать острые грани польского гостеприимства

Реклама успешна только тогда, когда может умело сыграть на настроениях тех, для кого она предназначена.

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Комментарии
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Алексей Кноблох
Пока  предлагают.  А  итог  будет  предоставлена  услуга  &quot;НА  ПИНКАХ&quot;  в  сторону  границы  Польши  и  Украины.  Во  это  будет  бесплатно...  И  то  сомнительно.  А  украинцы  пусть  благодарят  что  ляхи  на  кол  не  насаживают  и  не  сжигают  на  кострах...
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Мария Беликова
Генштабу виднее., где меньше потери.
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Лариса Кирюхина
Ну ,как помогли хохлам ляхи?
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