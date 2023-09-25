Украинцам предстоит познать острые грани польского гостеприимства

Алексей Кноблох

Пока предлагают. А итог будет предоставлена услуга "НА ПИНКАХ" в сторону границы Польши и Украины. Во это будет бесплатно... И то сомнительно. А украинцы пусть благодарят что ляхи на кол не насаживают и не сжигают на кострах...