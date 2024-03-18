Республика Крым и Севастополь в течение 10 лет активно участвуют в федеральных проектах в сфере образования

18 марта 2024 года Россия отмечает десять лет воссоединения с Республикой Крым и Севастополем. В течение этого периода в социальной сфере регионов произошли значительные изменения, затронувшие в том числе систему образования.
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