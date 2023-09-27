WhatsApp отказался от запуска каналов в России. Из-за потенциальной блокировки

WhatsApp больше не планирует запускать каналы в России после того, как Роскомнадзор допустил блокировку мессенджераКак сообщает Forbes, мессенджер WhatsApp отказался запускать каналы в России после заявлений Роскомнадзора о возможной блокировке.
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