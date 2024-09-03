Страна и люди
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Страна и люди

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Тульские десантники штурмом взяли опорник ВСУ на Северском направлении

Тульские десантники штурмом взяли опорник ВСУ на Северском направлении

Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на Северском направлении СВО.

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