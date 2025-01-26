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Экс-министр Дании Хейм: Приоритетное право на покупку Гренландии имеет Лондон

Великобритания имеет право преимущественного приобретения Гренландии в случае ее продажи. Об этом, как сообщает РИА Новости, 26 января заявил экс-министр по делам Гренландии Дании Том Хёйм, слова которого приводит газета The Sunday Times.

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Комментарии
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Eduard
Долго придумывал?Может Литва может купить евро бтак за 200?
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16 час.
Eduard
СЩА имеют право даром забрать всё что хотят!
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16 час.

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