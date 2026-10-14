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Газета.ру

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Почти 200 старших школ закрыты 14 октября во Франции из-за протестов учеников

Почти 200 старших школ закрыты 14 октября во Франции из-за протестов учеников

Во Франции почти 200 старших школ оказались закрыты из-за продолжающихся протестных акций учеников. Об этом в интервью телеканалу BFMTV заявил министр образования страны Эдуар Жеффре.

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