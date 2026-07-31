Xiaomi создала автомобиль, в котором масло нужно менять раз в три года: интересные подробности о гибриде Sky Nomad N70 Max

Для ДВС Sky Nomad N70 Max Xiaomi разработала специальное масло совместно с ShellXiaomi смогла удивить своими большими гибридами Sky Nomad: салон с нестандартными (и широчайшими) возможностями трансформации, практически люксовое оснащение и доступные цены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии