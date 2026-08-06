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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев о «Мастерсе» в Монреале: «Я не рассчитывал, что сыграю хорошо. Но, честно говоря, я и не рассчитывал, что сыграю настолько плохо»

Александр Зверев отреагировал на поражение на старте «Мастерса» в Монреале. Третья ракетка мира проиграл Тэллону Грикспору со счетом 7:6(3), 2:6, 4:6.

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