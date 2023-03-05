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Шевченко проиграла Грассо удушающим приемом в 4-м раунде на UFC 285

На UFC 285 прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо. Грассо победила Шевченко удушающим приемом в четвертом раунде.

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