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Украинские СМИ опубликовали видео жесткого разговора представителя теробороны с Шуфричем

Украинские СМИ опубликовали видео жесткого разговора представителя теробороны с Шуфричем

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские СМИ публикуют видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает с ранее задержанным батальоном территориальной обороны депутатом Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Нестором Шуфричем.

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