Реформист Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана

Бывший министр здравоохранения набрал почти 16,4 миллиона голосов, его соперник от консерваторов — 13,5 миллионаКандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиян победил во втором туре внеочередных выборов президента исламской республики, сообщает IRNA со ссылкой на данные избиркома.
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