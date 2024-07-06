Реформист Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана

Бывший министр здравоохранения набрал почти 16,4 миллиона голосов, его соперник от консерваторов — 13,5 миллионаКандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиян победил во втором туре внеочередных выборов президента исламской республики, сообщает IRNA со ссылкой на данные избиркома.