Катар стремится расширить направления посредничества между Украиной и Россией

Катар стремится расширить свою посредническую роль между сторонами конфликта на Украине. Власти эмирата ведут переговоры по расширению направлений своего посредничества, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
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