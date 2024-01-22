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Ривс о том, что не играет за «Торонто»: «Это неприятно. Никто не любит смотреть хоккей, когда твоя команда выходит биться. Я это ненавижу»

37-летний нападающий забил 1 гол в 21 матче за «Лифс» в текущем сезоне НХЛ при полезности «минус 11», 16 минутах штрафа и 7:20 в среднем на льду.

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