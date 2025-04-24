Рвался в зону боевых действий: каким был корреспондент «Звезды» Никита Гольдин

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин умер от ран , полученных в результате атаки ВСУ 24 марта. Его съемочная группа работала в поселке Михайловский Луганской Народной Республики, когда ВСУ ударили по машине с журналистами дальнобойными реактивными снарядами.