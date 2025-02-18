Николай Азаров: «Кретинизм и коррупция Киева по отношению к атомной энергетике заведёт страну в тупик»

Киевский режим выдвигает абсолютно абсурдные идеи, которые могут принимать только идиоты вроде Зеленского, - заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя намерение Киева взять оборудование с болгарской АЭС для его размещения в стране.