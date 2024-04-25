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Барнаульские блогеры приняли участие в съемках фильма, приуроченного к 9 Мая

Барнаульские блогеры приняли участие в съемках фильма, приуроченного к 9 Мая

Кино состоит из восьми новелл, каждая из которых будет наталкивать на вопрос: "Для чего так важно помнить подвиги былых дней?" Кадры со съемок фильма " Забытые" / Фото: "Инсайт люди" Барнаульские блогеры приняли участие в съемках документального кино "Забытые", выход которого состоится 9 мая.

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