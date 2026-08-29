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Царьград

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В Южной Каролине погиб полицейский, второй ранен в перестрелке

В Южной Каролине погиб полицейский, второй ранен в перестрелке

Субботним утром в Коламбии, Южная Каролина, произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, а второй получил ранения.

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