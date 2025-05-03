Первые жеребята заповедных лошадей Пржевальского появились в этом году в Оренбуржье Первый жеребенок появился 19 апреля в гареме венгерского жеребца Субы, мама - кобыла Сопка 2021 года рождения.
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Первые жеребята заповедных лошадей Пржевальского появились в этом году в Оренбуржье Первый жеребенок появился 19 апреля в гареме венгерского жеребца Субы, мама - кобыла Сопка 2021 года рождения.
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