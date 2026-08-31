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Женщине шесть лет не могли поставить диагноз из-за симптомов, похожих на беременность

Начало симптомов и первые диагнозы В Великобритании 36-летняя Ребекка Фарджи из Бэтли в Западном Йоркшире на протяжении шести лет испытывала сильные боли, запоры и вздутие живота, из-за которых выглядела беременной.

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