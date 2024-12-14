Минниханов критикует Запад, в Сирии рухнул режим Асада и дорожный рекорд Татарстана

Раис РТ провел в Куала-Лумпуре заседание Группы «Россия – Исламский мир», в Сирии рухнул правящий режим, в Казанской агломерации появились три скоростные дороги, состоялась совместная коллегия финансовых органов Татарстана, в Набережных Челнах отмечают 55-летнюю годовщину КАМАЗа: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.