Минниханов критикует Запад, в Сирии рухнул режим Асада и дорожный рекорд Татарстана

Раис РТ провел в Куала-Лумпуре заседание Группы «Россия – Исламский мир», в Сирии рухнул правящий режим, в Казанской агломерации появились три скоростные дороги, состоялась совместная коллегия финансовых органов Татарстана, в Набережных Челнах отмечают 55-летнюю годовщину КАМАЗа: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
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