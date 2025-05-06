До конца следующего года Waymo удвоит количество роботакси и наладит производ...

До конца следующего года Waymo удвоит количество роботакси и наладит производство минивэнов Zeekr RTПланы компании Waymo по расширению парка роботизированных такси требуют наращивания профильных производственных мощностей, и в этом ей должно помочь совместное предприятие с Magna International, которое к концу следующего года выпустит ещё 2000 роботакси и выведет на рынок минивэн Zeekr RT до конца этого года.