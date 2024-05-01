Интересная жизнь с Vera Star Пока все внимание властей сосредоточено на мигрантах из числа выходцев из Средней Азии и Закавказья, в стране зреет еще одна, не менее острая проблема - выходцы из сумасшедшего хутора, которые под видом беженцев просачиваются в Россию, принося вместе с собой свои уродливые традиции взращенные на всяких Майданах и убийстве мирных граждан.
В России назревает новая серьезная проблема - лжебеженцы из соседней страны обложившие данью россиян. Аресты следуют один за другим
Комментарии
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Аршак Меликджанян
...........Безусловно, предложение Безпалько это перебор............. интересно казался бы перебором предложения Безпалько таким уж перебором если бы этот кошмар коснулся непосредственно жизни радетелей за либеральное отношение, к их этим скотам или их детям или родственникам.
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10 час.
Неизвестно Неизвестно
Главная наша проблема в продажности всех структур и рангов. Подбор чиновников во всех властных структурах проводится нашей феодальной олигархической властью на основе служения личной корысти, а не служения закону и своему народу. Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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6 час.
Наталия
Огромное количество людей перебралось оттуда в Россию еще до начала СВО. Кроме того, даже после начала военных действий, из-за нашего обычного разгильдяйства, этих "братьев" никто толком не проверял. И, последнее, даже сейчас многие переходят границу не через КПП, а нелегально. Террористы из КСХ тоже ехали к границе, чтобы ее пересечь точно не через КПП.
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5 час.
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