Путин объявил о переходе к стратегии развития Дальнего Востока на 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока - обновленной стратегии развития на предстоящие 10 лет.
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