Теперь выгоднее: снижены цены на плановое обслуживание Lada

Снижения стоимости техобслуживания удалось добиться благодаря внедрению еще более технологичного оборудования и инструментов, повышению квалификации сотрудников дилерских центров Lada, говорится в сообщении автопроизводителя.
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