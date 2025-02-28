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Захарова: Зеленский открыто угрожал Трампу во время перепалки в Белом доме

Захарова: Зеленский открыто угрожал Трампу во время перепалки в Белом доме

Слова Владимира Зеленского, адресованные президенту США Дональду Трампу, о том, что Америка «еще столкнется с проблемами», вызывают серьезные опасения и намекают на террористические методы, применяемые Киевом.

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Комментарии
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Игорь Васиков
А так оно и будет. Британские хозяева зеленой марионетки слов на ветер не бросают.
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