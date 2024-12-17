11 российских туристов, которых задержали в Тунисе, держат в тюрьме Mornaguia

11 российских туристов, которых задержали в Тунисе, сейчас держат в тюрьме Mornaguia. Как сообщают РИА Новости, невеста одного и задержанных рассказала, что условия содержания в этой тюрьме не самые худшие, но далеки от комфортных.
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