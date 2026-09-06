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Ребенок попал в больницу из-за укуса сколопендры дома

Ребенок попал в больницу из-за укуса сколопендры дома

В Хасавюртовском районе маленький мальчик попал в больницу после укуса сколопендры в доме. Когда нога малыша начала сильно опухать, ребенка с матерью экстренно отвезли в приемный покой, где ему оказали необходимую помощь.

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