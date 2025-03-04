Замглавы Костицын: сотрудники ВАИ группы «Центр» сбили дрон ВСУ в зоне СВО

После этого беспилотник был обезврежен Экипаж военной автоинспекции группировки войск «Центр», находясь на выполнении патрулирования по заданному маршруту в зоне специальной военной операции, обнаружил и ликвидировал вражеский беспилотник, сообщил РИА Новости заместитель начальника 124-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) Андрей Костицын.