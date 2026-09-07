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The Eurasia Daily news agency

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The victory of the AfD sent a signal to Russia — DW*

The victory of the AfD sent a signal to Russia — DW*

Having voted for the AfD, voters expressed, among other things, a demand to stop the war on Ukraine. This was stated at a press conference by the party leader in Saxony-Anhalt Ulrich Sigmund.

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