The victory of the AfD sent a signal to Russia — DW*

Having voted for the AfD, voters expressed, among other things, a demand to stop the war on Ukraine. This was stated at a press conference by the party leader in Saxony-Anhalt Ulrich Sigmund.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым