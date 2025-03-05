«Зафиксировал победу над Зеленским», – политологи оценили выступление Трампа в Конгрессе

Заранее разрекламированное выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе не принесло никаких громких сенсаций, однако глава Белого дома подчеркнул, что благодаря ему Владимир Зеленский согласился и на сырьевую сделку, и на мирные переговоры, отмечают российские политологи.
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