«Зафиксировал победу над Зеленским», – политологи оценили выступление Трампа в Конгрессе

Заранее разрекламированное выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе не принесло никаких громких сенсаций, однако глава Белого дома подчеркнул, что благодаря ему Владимир Зеленский согласился и на сырьевую сделку, и на мирные переговоры, отмечают российские политологи.