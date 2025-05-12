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Стало известно об обстановке в районе посольства России в Ливии

Стало известно об обстановке в районе посольства России в Ливии

Обстановка в районе российского посольства в ливийской столице Триполи спокойная. По последним данным, обращений от россиян не поступало, проинформировал РИА Новости источник в российском диппредставительстве.

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